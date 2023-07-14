إصابة طفل بنزيف بالمخ بعد سقوط حجر من منزل مهجور بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بقطع في فروة الرأس ونزيف في المخ، وذلك حال سيره مترجلًا بإحدى شوارع قرية الخضري التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية ، وذلك عقب سقوط قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة على رأسه وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول "محمد هاني على على"، 12 عامًا، طالب بالصف السادس الإبتدائي ومقيم قرية كفر الكردي - دائرة قسم الكردي ، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلی بالمخ " إدعاء سقوط جسم صلب عليه " .

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وبالفحص وسؤال والدته 38 عامًا، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت أنها حال سير نجلها مترجلا بأحد شوارع قرية الخضري دائرة المركز سقط على رأسة قطعة حجرية من أحد المنازل المهجورة " غير مأهولة بالسكان " مما أدي إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2023/3183 إداری مركز منية النصر، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.