إصابة شابين وطفل فى إنهيار جزئى لمنزل فى قرية الشغب جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، وقوع انهيار جزئي لمنزل فى قرية الشغب مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع إنهيار جزئي لمنزل فى قرية الشغب مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وهم كل من "محمد أحمد" 35 سنة، و"على عمر" 30 سنة، وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات يدعى "يوسف عمر"، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء الخميس، إنهيار جزء من جدار أحد المنازل فى قرية المحاميد بحرى مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين كانوا متواجدين أسفله هروباً من الطقس الحار، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، حيث أن البداية كانت بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة أرمنت، إخطاراً من الأهالى يفيد بإنهيار جزء من جدار أحد المنازل فى قرية المحاميد بحرى مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين كانوا متواجدين أسفله، وهم كل من "رجاء أحمد" 62 سنة، و"أحمد عبد الكريم" 52 سنة، و"الزهراء عبد الله" 40 سنة، و"سماح محمود" 35 سنة، و"هدير محمود" 28 سنة، و"أحمد أبو الحجاج" 27 سنة، و"أحمد صلاح" 12 سنة، و"ندي محمد" 9 سنوات، و"رقية حجاج" 5 سنوات، و"الزهراء أبو الحجاج" 3 سنوات، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.