تعرف على قائمة ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت فى 10 معلومات

يعمل رجال مدن أرمنت وإسنا بمحافظة الأقصر، على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار البروتوكول الموقع ما بين محافظة الأقصر والجهاز المركزى للتعمير.

وتشمل أبرز تلك المشروعات القومية التى تجرى على أرض قرى الأقصر ضمن حياة كريمة، ما يلي:-

1. مشروع إنشاء عمارات سكن كريم بقرية الشغب بتكلفة حوالى 13 مليون وبلغت نسب تنفيذه 98%

2. مشروع إنشاء مبنى تنمية الأسرة بقرية الشغب بتكلفة حوالى 10 مليون ونسب تنفيذه 95%

3. مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية بتكلفة 23 مليون وبلغت نسب التنفيذ له 80%

4. مشروع إنشاء سوق بقرية الشغب بتكلفة حوالى 6 مليون ونسب تنفيذ 70%

5. مشروع إنشاء مبنى تنمية الأسرة بقرية الحميدات بتكلفة حوالى 5 مليون وبلغت نسب تنفيذه 95%

6. مشروع إنشاء سوق بقرية الدير

7. مشروع إنشاء وحدة إطفاء بقرية الدير بتكلفة حوالى 3 مليون ونسب تنفيذ 97%

8. مشروع رفع كفاءة كوبري المحطة على ترعة الكلابية بتكلفة حوالى 7 مليون ونسب تنفيذ 100%

9. مشروع إنشاء سوق بقرية حاجر كومير

10. مشروع إنشاء مبنى تنمية الأسرة بقرية طفنيس