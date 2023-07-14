اليوم السابع
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أمين نقابة المعلمين: انخفاض الشكاوى بامتحانات الثانوية العامة العام الجارى

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:44 م
أمين نقابة المعلمين: انخفاض الشكاوى بامتحانات الثانوية العامة العام الجارى امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إن امتحانات الثانوية العامة شهدت هذا العام انخفاضا ملحوظا بعدد الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات المركزية، التى شكلتها النقابة لمتابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا أن النقابة كانت تتابع المعلمين المشاركين بالامتحانات لحظة بلحظة، حيث كان ينظم أعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية جولات على اللجان الامتحانية، والاستراحات للإطمئنان على أوضاع الأعضاء، والتدخل لحل أى مشكلة قد يتعرضون لها.

 

كانت قد شكلت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ، بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وحل أى مشاكل تواجههم، وأكد أن النقابة لا تألوا جدا في تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو فى المنظومة التعليمية، واستقرار الامتحانات .

 

وأوضح "الزناتى" ، أن غرفة العمليات المركزية،  على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات لسرعة حل أى مشاكل تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بشكل خاص، وطوال العام الدراسى بشكل عام.


نقابة المعلمين

الثانوية العامة

غرفة عمليات نقابة المعلمين

امتحانات الثانوية العامة



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