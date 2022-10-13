نقابة المعلمين: إصابة معلم بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسى بالهرم

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من اللجنة النقابية للمعلمين بالهرم ، يفيد تعرض أحد المعلمين بمدرسة عبد المنعم سعودي التابعة لإدارة الهرم التعليمية لحالة إغماء، أثناء اليوم الدراسي، وعلى أثرها تم نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جمال عمران رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالهرم، بالتوجه إلى المستشفي للاطمئنان على صحة وسلامة المعلم.

وأكد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين، أن المعلم عقب تعرضه لحالة إغماء تم نقله لمستشفى سفنكس وأجريت له الإسعافات الأولية واتضح من التقرير الطبي أنه يعاني من أزمة قلبية والأمر يتطلب إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، فتم نقله لمستشفى الهرم وتقديم الخدمة الطبية الفورية له بحضور ممثلى النقابة وحالته مستقرة الآن.