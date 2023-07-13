7 معلومات يجب معرفتها عند استخدام عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت ترغب في استبدال عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبوق الدفع أو ستقوم برتكيب عداد كهرباء لأول مرة هناك بعض المعلومات الهامة يجب معرفتها، ويوضح اليوم السابع لقرائه هذه المعلومات التى يجب معرفتها، وهى كالاتي:

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

وفيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 مليون مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.