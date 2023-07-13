14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% في السكة الحديد.. التفاصيل

تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..
1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%
2. العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش) 50%
3. ضباط الجيش والشرطة 50%
4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%
5. مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%
6. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%
7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %
8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%
9. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%
10. مرضي الأورام السرطانية 100%
11. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%
12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%
13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .
14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .
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