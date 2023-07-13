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14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% في السكة الحديد.. التفاصيل

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 م
14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% في السكة الحديد.. التفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..
 
1.   محارب قديم والمرافق إن وجد 75%
2.   العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش) 50%
3.   ضباط الجيش والشرطة 50%
4.   سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%
5.   مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%
6.   ذوى الاحتياجات الخاصة 50%
7.   مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %
8.   الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%
9.   مصابي وأسر شهداء الثورة 50%
10. مرضي الأورام السرطانية 100%
11. الأطفال الصم  (معهد امبابه) 100%
12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%
13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .
14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .

تخفيضات السكة الحديد

تذاكر السكة الحديد

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قطارات السكة الحديد



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