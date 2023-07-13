‫الرى تطلق تطبيق Water Net لخدمة العاملين بالوزارة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حيث تم تصميم تطبيق Water Net for web بمعرفة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف ، و تم إصدار شهادة التسجيل والإيداع للتطبيق بإسم هيئة الصرف من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

أوضح سويلم أن هيئة الصرف أطلقت هذا التطبيق - بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية - لخدمة جميع العاملين بالوزارة بجهاتها المختلفة تماشيا مع خطط الدولة نحو رقمنة الأعمال، ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات للعاملين بالوزارة بالمحافظات المختلفة بما يسهم في رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر، ومن ضمن هذه الخدمات تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة، والتعرف اللحظي على بيانات أي مجرى مائى بالطبيعة مع تحديد الموقع الكيلومتري، وتمكين المستخدم من استعراض كافة المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأشار الى أهمية هذا التطبيق فى توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية فى مصر ، موجها بالإستمرار فى تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دورى لتحقيق أفضل إستفادة من هذا التطبيق ، مع توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المختلفة وتجميع كافة البيانات في مصدر واحد موثق على أن يتم إتاحة هذه البيانات لكافة الجهات .

وتم تحسين أداء خدمتي تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلو متري لتسهيل إستخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة .

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف تعمل على تطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية بما يسهم في تحسين إدارة منظومة الصرف على مستوى إدارات وهندسات الصرف بالمحافظات.

كما سبق عقد ورشة عمل حضرها ممثلين عن جهات الوزارة المختلفة لتعميم الإستفادة من هذا التطبيق وتبادل الخبرات بين مختلف العاملين ، كما تم تنفيذ عدة سيناريوهات لإستعراض خدمات التطبيق على الطبيعة.