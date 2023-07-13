وقال أوستن - فى تصريح أدلى به لقناة "سى إن إن" الأمريكية - "أعتقد أنه يجب أن نتذكر أنهم يقاتلون من أجل الدفاع عن سيادة أراضيهم.. إنهم لم يطالبوا بالذخائر من أجل الغزو، كما فعل الروس لقد استخدموا الذخائر العنقودية منذ البداية"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين تعهدوا بالتأكيد على استخدام هذه الذخائر فقط فى الأماكن المناسبة وليس في المناطق المأهولة بالسكان.

وردا على سؤال عن المدة التى ستحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تزويد كييف بالقنابل العنقودية، قال أوستن إنه يريد التأكد من أن أوكرانيا يمكن أن تظل ناجحة في معركتها، إلا أنه لا يمكنه توقع المدة التي سيستغرقها ذلك الأمر.

وحول قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التى عقدت في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) هذا الأسبوع، قال أوستن إن السماح للسويد بأن تصبح العضو ال32 في الحلف كان من بين الكثير من الأشياء العظيمة التي تم إنجازها خلال القمة.. مشيرا إلى أنه "في البداية، اعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بإمكانه أن يكسر الناتو ويقسمنا- لقد أصبح الناتو أكبر بالفعل"، مشيرا إلى انضمام فنلندا مؤخرا إلى الحلف وإنهاء تركيا لمعارضتها لمسعى السويد للانضمام.

وتابع أوستن قائلا إن "بوتين جعل الناتو أقرب إلى أعتاب بلاده" من خلال أفعاله فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه متأكد من أن بوتين قلق للغاية.

وأضاف أوستن أن "دولا مثل فنلندا والسويد تجلب الكثير إلى حلف الناتو، لذلك يسعدنا انضمامها إلى الحلف.. إنها ستجلب قيمة للحلف على الفور"، مشيرا إلى أن هناك دعما واسعا للدول الأعضاء لتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي ولتزويد أوكرانيا بالاستثمارات التي تحتاجها من أجل الدفاع عن نفسها.

وقال أوستن إنه ليس لديه شك في أن أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو بمجرد انتهاء حربها مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان وجود مجموعة كاملة من القدرات لديهم.