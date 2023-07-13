نقل مراقبة لمستشفى كفر الشيخ العام لشعورها بضيق فى التنفس

كفر الشيخ – محمد سليمان

نقلت سيارة إسعاف المراقبة، صفاء عبد الحميد الفجال، المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة هشام بركات الثانوية العامة للبنات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعلمية، لشعورها بضيق في التنفس.



ويؤدي 24 ألف و99 طالب وطالبة على 76 لجنة، ب 11 إدارة تعليمية، امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.





