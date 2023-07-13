نصائح لحماية الأذن من الضوضاء الشديدة

كتبت حسام الشقويري

يمكن أن تتسبب الضوضاء التي تزيد عن 85 ديسيبل في إلحاق الضرر بأذنيك . ويعتمد مقدار الضرر على جهارة الضوضاء بالإضافة إلى المسافة بينك وبين المصدر وطول التعرض، ويمكن اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الناجم عن الضوضاء وفقا لما نشره موقع healthifyme



ولحماية السمع اتبع الآتى : 1 - استخدام تقنيات الاسترخاء والخطوة الأولى لحماية أذنيك هي معرفة الضوضاء الخطرة، حيث يقاس الصوت بالديسيبل (ديسيبل)، وعندما تعلم أنك ستتعرض لأصوات عالية ، ارتد سدادات للأذن أو غطاء للأذنين لحماية سمعك. يمكنك حتى إقران قطع معدات الحماية هذه معًا لزيادة السلامة. والخطوة الأولى لحماية أذنيك هي معرفة الضوضاء الخطرة، حيث يقاس الصوت بالديسيبل (ديسيبل)، وعندما تعلم أنك ستتعرض لأصوات عالية ، ارتد سدادات للأذن أو غطاء للأذنين لحماية سمعك. يمكنك حتى إقران قطع معدات الحماية هذه معًا لزيادة السلامة.

وتناسب سدادات الأذن قناة أذنك مباشرة، و تصميمها المنفصل يجعلها مناسبة لأحداث مثل الحفلات الموسيقية ، ولكن من السهل أيضًا خسارتها. يمكن لسدادات الأذن أن تقلل الصوت بمقدار 15 إلى 30 ديسيبل وهي متوفرة بأحجام وأشكال مختلفة. يمكنك أيضًا أن تطلب من اختصاصي السمع إنشاء زوج يناسب أذنيك على وجه التحديد.

واعتمادًا على مدى ملاءمتها ، يمكن أن توفر مزايا مماثلة لتقليل الضوضاء مثل سدادات الأذن. تتميز بتصميم أقل تميزًا من سدادات الأذن ، لكنها قابلة للتعديل ، لذلك لن يحتاج معظم الناس إلى منتج مخصص. يتم استخدامها بشكل شائع في ميادين الرماية وفي مواقع العمل ذات الضوضاء العالية.



2 - الحد من التعرض سواء كنت في المنزل أو في مكان العمل أو في الخارج مع الأصدقاء ، كن على دراية بمستوى الضوضاء من حولك. قد تكون النصائح التالية مفيدة ، خاصةً إذا لم يكن لديك غطاء للأذنين أو سدادات للأذن:

حدد مقدار الوقت الذي تقضيه في البيئات الصاخبة. على سبيل المثال ، اخرج من مكان الحفلة الموسيقية بين الحين والآخر للاستمتاع ببعض الهدوء. إذا لم تتمكن من مغادرة المنطقة ، فحاول أن تضع مسافة بينك وبين مصدر الصوت. لا تجلس بالقرب من مكبرات الصوت في الحانات أو تقف بالقرب منها في الحفلات الموسيقية. حاول الابتعاد عن الآلات الصاخبة في المصانع.

إذا كان من الممكن ضبط مستوى الضوضاء ، فكن صريحًا بشأن عدم راحتك. إذا كنت في حانة وكانت الموسيقى عالية جدًا بحيث لا يمكنك متابعة محادثة ، فاطلب من الموظف رفضها. إذا لم يتمكنوا من استيعابك ، ففكر في الانتقال إلى بار أو مطعم مختلف.

توقع وتخفف من ضوضاء الاندفاع. الضجيج النبضي هو أي صوت حاد ولكنه قصير ، مثل صوت الألعاب النارية أو صفارة الإنذار لسيارة الإسعاف. استخدم أصابعك لسد أذنيك وإخماد الصوت.

تقليل الضوضاء المنزلية. في المنزل ، لديك سيطرة أكبر على بيئتك. عند التسوق لشراء أغراض مثل غسالات الأطباق ومكيفات الهواء والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية ، ابحث عن المنتجات التي تؤكد على التشغيل الهادئ. قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والموسيقى والأجهزة الأخرى عندما لا تستخدمها بنشاط.