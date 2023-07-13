مملكة البحرين تعرب عن دعمها وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعم مملكة البحرين وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان، التى عقدت اليوم فى القاهرة، فى دعوتها للأطراف المتحاربة فى جمهورية السودان الشقيقة إلى الالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وحماية الأرواح والممتلكات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شئونه الداخلية.

وعبَّرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فى احتضان قمة دول جوار السودان بحضور رئيس الاتحاد الإفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، باعتبارها خطوة مهمة فى سياق المساعى الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمى شامل ومستدام للأزمة الراهنة، من خلال مشاركة الأطراف السودانية كافة فى حوار وطنى جامع يلبى تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والاستقرار والرخاء، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، واستكمال المسار الديمقراطي.