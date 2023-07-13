مصيف جمصة ينقل لرواده عادات وتقاليد أهل سيوة بأسعار رمزية.. صور

الدقهلية _محمد الحبشي

دخلت مدينة جمصة السياحية بمحافطة الدقهلية، المنافسة مع المدن السياحية وبشدة من هذا العام، تزامنا مع بدء موسم الصيف للعام الحالي 2023.وذلك بإنشاء أول تجربة من نوعها على أرض مصيف مدينة جمصة، وهي "الكهف السيوي"، والذي يعتمد على إظهارعادات وتقاليد أهل سيوة، والتي يبحث عنها المصريون في كل مكان.

ويعتمد الكهف السيوي على نقل عادات وتقاليد أهل سيوة إلى مرتادي مدينة جمصة السياحية الذين يبحثون عن أجواء مختلفة ورمزية في نفس الوقت.

وتتميز التجربة الجديدة "الكهف السيوي" داخل مصيف جمصة، بأنها قليلة التكلفة والأسعار رمزية وبسيطة، حيث تم تجهيز المكان، ولم يتم فرض رسوم علي دخول المكان، حيث تم تخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال وتم تحديد سعر التذكرة للطفل 5 جنيهات للتذكرة.

ويقدم المكان خدمات متنوعة لتكون بمثابة معايشة طبيعية لعادات وتقاليد أهل سيوه، سواء النظام اليومي للحياة السيوية، إضافة لتواجد المأكولات وأشهر المشروبات السيوية مثل شاي الزردة، والشاي السيوي، واللويزة، وزيت الزيتون بأنواعة، إضافة لوجود الفطير المشلتت والجبن القريش ومورته، ما يجعل المكان جاهزا ومتكاملا لنقل ثقافة وعادات وتقاليد أهل سيوة لأهل محافظة الدقهلية ومرتادي مصيف جمصة.