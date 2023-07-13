اليوم السابع
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مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بالدقهلية

الخميس، 13 يوليو 2023 03:27 ص
مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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لقى طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمدينة ميت سلسيل، بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء محاولته تسلقها، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من المستشفى العام، بوصول الطفل عمار ياسر عبد الفتاح عوض 10 سنوات، جثة هامدة ادعاء حادث سير.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين أن الطفل حاول تسلق صندوق سيارة نقل حال سيرها بمنطقة مجلس المدينة، ما تسبب فى سقوطه أسفلها ودهسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
 
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت سلسيل، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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