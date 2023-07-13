مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخصين مصرعهما داخل حفرة بلغ عمقها نحو 30 مترًا، بعدما انهار عليهما منزلًا أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بينما أُصيب 3 أشخاص من قوات الإنقاذ بحالة اختناق أثناء محاولة انتشال جثمانيهما، فيما انتشرت قوات الأمن بمكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد مصرع شخصين إثر انهيار منزل عليهما وهما داخل حفرة عمقها 30 مترًا أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية أبجيج بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان البلاغ على الفور، حيث تمكنت من انتشال جثتي المتوفين من الحفرة بعد إزالة آثار الانهيار، فيما أُصيب 3 من قوات الإنقاذ بحالة اختناق في الحفرة أثناء محاولة انتشال الجثامين.

وكشف التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إطسا، وشهادة شهود العيان، أنّ المتوفيين كانا ينقبان عن الآثار أسفل منزل أحدهما، حيث قاما بعمل حفرة عمقها 30 مترًا فانهارت عليهما، كما انهار المنزل بسبب ضعف أساساته وعمق الحفر أسفله، ليدفعان حياتهما ثمنًا لحلمهما بالثراء السريع حياتهما.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان أسباب الوفاة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.