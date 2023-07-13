اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 02:12 م
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الداخلية تضبط منقبين عن الآثار فى مصر القديمة

الخميس، 13 يوليو 2023 12:44 م
الداخلية تضبط منقبين عن الآثار فى مصر القديمة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك المخزن المشار إليه – له معلومات جنائية ، و 3 عمال بذات المخزن)، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر ، وعُمق 6 أمتار ، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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تنقيب اثار

جرائم الحفر

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