القبض على سائق ميكروباص نفذ حركات استعراضية على الطريق الدائري

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق سيارة ميكروباص بحركات استعراضية على الطريق الدائرى بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح الباب الأمامى للسيارة والقيام بحركات استعراضية أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مسجلة بإسم أحد مكاتب الرحلات ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعائه وبسؤاله قرر أن السيارة بحوزة (سائق يعمل لديه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والسائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.