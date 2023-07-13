مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى سيدتين وفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما جثامين هامدة عقب إصابتهن بطلقات نارية متفرقة بالجسم بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، حيث تبين أن سبب الإصابة قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته أثناء الإبتهاج بحفل عرس.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطار من مستشفى المراغة المركزى يفيد بوصول سيدتين وطفلة جثامين هامدة على إثر تعرضهن لطلقات نارية بالجسم.

وبالفحص تبين وفاة ن . ح . ع . م 35 سنة، و إ . ح . م . إ 15 سنة، وك . ع . ع 27 سنة يقيمن بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك على إثر تعرضهن للإصابة بطلقات نارية أثناء تواجدهن بحفل عرس بالقرية تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أولاد إسماعيل بالمراغة المركزى وتم التحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص بحفل عرس بناحية قرية بنى هلال وبحوزته سلاح نارى خرجت منه عدة طلقات أستقرت في جسد السيدات الثلاثة الأمر الذى أدى إلى إصابتهن ووفاتهن تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وأنتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





