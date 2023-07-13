مروان عطية يتلقى العزاء فى والده بعد دفنه بمقابر العائلة .. صور وفيديو

البحيرة - ناصر جودة

تلقى لاعب الأهلي مروان عطية، واجب العزاء في والده، بمسجد إبراهيم عبد العال، وذلك بعد دفنه في مقابر العائلة في سيدى شحاتة بكفر الدوار في البحيرة.

وشيع منذ قليل المئات من أهالى كفر الدوار بالبحيرة جثمان والد مروان عطية لاعب الأهلى بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد ابراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة بقرية دفشو بضواحى كفر الدوار.

وشهدت منطقة سيدى شحاته بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الاهلى، حيث غادر اللاعب معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.