اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 04:20 ص
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 145 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة

الخميس، 13 يوليو 2023 04:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 145 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة استخراج بطاقات الرقم القومى بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، حيث تم استخراج 145 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبارة حياة كريمة" الناصرية- القصبى غرب- السرت- تانيس" بمركز الحسينية.
 
وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت: أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.
 
 
 
 

القومى للمراة بالشرقية

بطاقات الرقم القومى

الاحوال المدنية

مشروع بطاقتك حقوقك

قرى حياة كريمة

مركز الحسينية



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