كل ما تريد معرفته عن حمى الضنك الأسباب وطرق العلاج

كتبت رانيا عامر

حذر المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع لهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبى، من أن تغيير الظروف المناخية يزيد من مخاطر الأمراض التى ينقلها البعوض وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

فبعوضة النمر الآسيوى تنتشر حاليا بشكل متزايد فى أوروبا، وهذا النوع من البعوض هو ناقل معروف لفيروسات الشيكونجونيا وحمى الضنك، التى تنتشر فى شمال وغرب أوروبا، كما أعلن المركز الذى يتخذ من ستوكهولم مقراً له.

وذكر المركز أن بعوضة الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية) Aedes aegypti استقرت فى قبرص منذ العام الماضى، وقد تكون انتشرت فى دول أوروبية أخرى، وهى تنقل عدة فيروسات، مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس زيكا.

علاج حمى الضنك

لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، إذ يتلاشى المرض من تلقاء نفسه خلال عدة أيام وقد يستمر لعدة لأسابيع، ويمكن علاج حمى الضنك كالتالى..:

1- استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة

2- يجب تجنب الأدوية التي تزيد فرصة حدوث نزيف مثل الأسبرين.

3- أخذ قسط كاف من الراحة.

4- شرب كمية وفيرة من السوائل.

قد يتطور المرض إلى حمى الضنك الشديدة التي قد تؤدي للوفاة، ما يتطلب إقامة في المستشفى تبلغ أسبوعا لأسبوعين لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وذلك لتعويض السوائل التي فقدها الجسم، ومراقبة العلامات الحيوية.

جدير بالذكر أن مناخ أوروبا سيغدو أكثر حرارة، وموجات الحر الشديد وكذلك الفيضانات ستصبح أكثر تواترا وأكثر شدة، والصيف سيصبح أطول وأكثر حرارة، كما كتب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وهذا خلق ظروفا أكثر ملاءمة لحياة أنواع البعوض الغازية مثل بعوضة النمر الآسيوى.

فهذه البعوضة كانت قبل عشر سنوات تم إثبات وجودها فى ثمانى دول ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والآن هى موجودة فى 13 دولة ضمن هذه المنطقة.