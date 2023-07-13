كيف تساعد التمارين الرياضية في التخلص من آلام الظهر؟

كتبت حسام الشقويري

تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز مادة الإندورفين ، وهي مسكنات الألم الطبيعية في الدماغ ، وتساعد على إرخاء العضلات المتوترة، وعندما تضرب آلام الظهر ، قد يكون من الصعب النهوض والتحرك. ولكن يمكن للنزهة السريعة أو اليوجا أو التمارين الرياضية المائية أو التمارين الرياضية أو السباحة أو غيرها من الأنشطة منخفضة التأثير أن تخفف من آلام الظهر. وفقا لما نشره موقع healthifyme

المشي او الجري هذه طرق منخفضة التكلفة لتحسين الصحة وقوة ويمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى آلام أسفل الظهر، ووفقًا لدراسة أجريت حديثا ، قد تساعد الأنواع التالية من التمارين في علاج كل من الموقف وآلام أسفل الظهر مثل :هذه طرق منخفضة التكلفة لتحسين الصحة وقوة العضلات . لذلك لا تؤجله بعد الآن؛ ابدأ روتين المشي اليومي ، إما بمفردك أو مع أحبائك.



سباحة قد يوصى بالسباحة لتقوية الظهر لأن الماء يدعم العضلات. كانت هناك دراسات قليلة حول فعاليته في علاج آلام أسفل الظهر.



يوجا اليوغا هي علاج للعقل والجسم يوصى به كثيرًا ليس فقط لعلاج الألم ولكن أيضًا للتوتر المصاحب له. يمكن للوضعيات الصحيحة الاسترخاء وتقوية جسمك.

حتى بضع دقائق من ممارسة اليوجا يوميًا يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا بجسمك. سيساعدك هذا في تحديد المناطق التي تكون فيها متوترة وتوجد فيها اختلالات. يمكن استخدام هذا الوعي لإعادة التوازن والمواءمة بينكما.



تمارين الاستقرار الأساسية تساعد هذه التمارين في تحسين تنسيق وتنشيط عضلات الجذع. قد تساعد هذه في تقليل الألم والتوتر وتشنجات العضلات ، وكذلك تحسين تصلب الجذع.