كورنيش جديد بالبر الغربى وتغطية ترعة رمسيس ضمن "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلسلة من المشروعات القومية التى لا تتوقف تتم على أرض محافظة الأقصر، والتى يجرى متابعتها بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عبر الجولات الأسبوعية لرصد نسب التنفيذ بها، وأبرزها العمل فى مشروع كورنيش جديد بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بجانب المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه يتم العمل فى مدينة القرنة على قدم وساق فى سلسلة من المشروعات القومية الهامة لخدمة المواطنين والسائحين على حد سواء، حيث قاد مؤخراً جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة القرنة، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسام محمدين مهران رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من أبرز المشروعات القومية غرب الأقصر، العمل فى مشروع إنشاء كورنيش النيل بمدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر، والذي يحتوي على العديد من الأعمال بمسطح عام يتجاوز 20 ألف م2 ، حيث قام المحافظ بالوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، كما تفقد المحافظ بدء تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم، حيث إن الكورنيش الجديد سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، ويتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه ينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، وتراعي فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، وذلك إمتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.

كما تشهد مدينة القرنة العمل على قدم وساق فى مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وهو عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول 410 متر طولي وهو استكمال للأعمال السابقة وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض 8 متر تفصلهما جزيرة بعرض لايقل عن متر ونصف مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو، كما تفقد المحافظ ترعة ضوة بمدينة القرنة، موجها بدراسة تطوير جانب الترعة الجنوبي والذي يمتد بطول حوالي 500 متر ليتناسب مع منسوب الطريق، كما تجرى أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة بن الجراح الإبتدائية المشتركة بالأقالتة ، والتي تضم عدد 14 فصل جديد، لرفع عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصلاً إلى 32 فصلاً بهدف تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة، ومن المقرر نهو الأعمال التي تتضمن تطوير المدرسة القائمة في شهر نوفمبر 2023، وذلك بتكلفة 8 مليون و200 ألف جنيهاً.



إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية



أعمال إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية



العمل فى أسواق جديدة بقرى حياة كريمة



العمل فى المشروعات القومية لإنشاء أسواق جديدة



العمل فى مشروع كورنيش القرنة الجديد



المبانى الخدمية فى قرى حياة كريمة



إنشاء أسواق جديدة فى قرى الأقصر



إنشاء جناح توسعة بمدرسة بن الجراح الإبتدائية المشتركة بالأقالتة



انشاءات المبانى الجديدة بالقرى والنجوع



تجديد واحلال الكبارى فى قرى حياة كريمة



جانب من العمل فى مشروعات حياة كريمة



جانب من انشاء أسواق جديدة بالقرى



جولات المحافظ على المشروعات القومية بالقرنة



سوق جديد لدعم قرى حياة كريمة



مبنى جديد للوحدة المحلية بقرية الحميدات



متابعة العمل فى المشروعات القومية بمدينة القرنة



متابعة المشروعات القومية فى القرى والنجوع



محافظ الأقصر مع فريق العمل بالكورنيش الجديد فى القرنة



محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالقرنة







