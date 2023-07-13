انهيار جزء من جدار فى مدينة أرمنت يسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، انهيار جزء من جدار أحد المنازل فى قرية المحاميد بحرى، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين، كانوا متواجدين أسفله هروباً من الطقس الحار، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة أرمنت، إخطاراً من الأهالى يفيد بإنهيار جزء من جدار أحد المنازل فى قرية المحاميد بحرى مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين كانوا متواجدين أسفله، وهم كل من "رجاء أحمد" 62 سنة، و"أحمد عبد الكريم" 52 سنة، و"الزهراء عبد الله" 40 سنة، و"سماح محمود" 35 سنة، و"هدير محمود" 28 سنة، و"أحمد أبو الحجاج" 27 سنة، و"أحمد صلاح" 12 سنة، و"ندي محمد" 9 سنوات، و"رقية حجاج" 5 سنوات، و"الزهراء أبو الحجاج" 3 سنوات، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الصحراوى بمدخل غرب الأقصر، إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر،لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على مدخل الطريق الصحراوى غرب الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.