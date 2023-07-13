قلل السكريات وامضغ الطعام جيدا.. نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء

الحفاظ علي صحة الأمعاء يعد من الحيل التي تساهم في حصولك على صحة جيدة خالية من الألم والمشكلات الصحية، وللحصول على ذلك يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على نسب عالية من السوائل، وأخذ قسط كافي من النوم، وفقا لموقع "everydayhealth".
قلل السكريات وامضغ الطعام جيدا.. نصائح للحفاظ على صحة الأمعاءالخميس، 13 يوليو 2023 01:00 ص
نصائح لتجنب مشكلات الجهاز الهضمى
كتبت فاطمة ياسر
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الحيل المسئولة عن تحسن صحة الأمعاء:
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