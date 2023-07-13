فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نجح فريق طبى فى مستشفى طنطا التعليمى العالمى، فى إجراء استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي وتشخيصها بورم سرطاني بالكلي اليسري (ويلمز) عن طريق الفحص الاكلينكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بكفاءة ومهارة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، مؤكدا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها فى مايو الماضى بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا موضحًا أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من الأطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه فور تشخيص حالة الطفلة، تم تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وقام الفريق بإجراء استئصال جذري وكامل للورم والكلى اليسري، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية، وتتماثل الطفلة فى الشفاء، موجهاً الشكر للدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور شريف شحاتة رئيس قسم الجراحة ورئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد حرقان مدير العناية المركزة لجهودهم فى إنقاذ الطفلة.

ضم الفريق الجراحي الدكتور احمد الجندي الأستاذ المساعد بقسم الجرحة العامة، والدكتور محمد الزناتي والدكتور باسل يونس، ومن قسم التخدير الدكتورة شيرين اشرف و الدكتور مهاب عبد الملك، ومن فريق التمريض صباح إبراهيم، وزينب الرملاوي، وسها الجوهري.