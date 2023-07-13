فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم ومادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطلاب من لجنة مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غربى الإسكندرية، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلوهم خارج اللجنة، وشهد محيط المدرسة حالة من السعادة الكبيرة، وقام الطلاب بالاحتفال بالانتهاء من ماراثون الامتحانات من خلال الرقص وتشغيل الأغانى والألعاب النارية، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجا بإنتهاء الامتحانات.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى اليوم 13 يوليو، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.