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فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:50 م
فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات.. صور فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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أنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم ومادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطلاب من لجنة مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غربى الإسكندرية، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلوهم خارج اللجنة، وشهد محيط المدرسة حالة من السعادة الكبيرة، وقام الطلاب بالاحتفال بالانتهاء من ماراثون الامتحانات من خلال الرقص وتشغيل الأغانى والألعاب النارية، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجا بإنتهاء الامتحانات.
 
وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.
 
وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى اليوم 13 يوليو، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
الفرحة-علي-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
الفرحة-علي-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

طلاب.-الثانوية-العامة-اليوم-في-الإسكندرية
طلاب.-الثانوية-العامة-اليوم-في-الإسكندرية

طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-اليوم
طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-اليوم

فرحة-طلاب-الثانوية---العامة-بالإسكندرية
فرحة-طلاب-الثانوية---العامة-بالإسكندرية

فرحة---طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
فرحة---طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

وفرحة-طالبات-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
وفرحة-طالبات-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

 


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تداول امتحان مادة الأحياء

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سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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