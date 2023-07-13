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غياب 230 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى القليوبية

الخميس، 13 يوليو 2023 01:28 م
غياب 230 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى القليوبية طلاب ثانويةعامة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والمنوطة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بمدارس المحافظة، غياب 230 طالبًا وطالبة بالشعبة المختلفة، عن أداء امتحانات اليوم للشعب الثلاث، كما أوضحت عدم تلقي أية شكاوى بشأن سير عملية الامتحانات اليوم.

 
وعبر الثانوية العامة بالقليوبية 2023، عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث احتفل الطلاب وأسرهم عقب خروجهم من لجان الامتحان بالشماريخ وثلج الأفراح، وتوزيع الشيكولاته والورود علي الطلاب والرقص علي الكثير من الأغاني والزغاريد تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات.
 
وحرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023، في آخر أيام الامتحانات، لاستقبالهم بالورود والشيكولاتة والألعاب النارية، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.
 
وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مواد الأحياء الشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الحبر والهندسة فراعية" الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.
 
وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
 

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