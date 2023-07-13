طلاب الثانوية بسوهاج يتوافدون على اللجان بختام ماراثون الامتحانات اليوم

سوهاج محمود مقبول

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج في اليوم الخميس الأخير لمارثون الثانوية العامة توافد الطلاب على اللجان لأداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

واستعدت المدارس لاستقبال الطلاب وإجراء التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لعدم السماح بدخول اى وسائل غش وطلاب سوهاج موزعين على 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات التعليم بمحافظة سوهاج وتم تخصيص لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة لطلاب مدارس المتفوقين، حيث تتم أعمال التفتيش من على الباب الرئيسى للجنة بإستخدام العصا الإلكترونية وذلك عقب الانتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الإمتحان من بيمهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة إنتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب يؤدون الإمتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز 24 استراحة للاستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الامتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح، وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.

ومن جانبها قالت الوزارة إن مواصفات امتحان مادة الأحياء مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.