اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. حار على كافة الأنحاء والعظمى تسجل 32 درجة

الخميس، 13 يوليو 2023 11:00 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. حار على كافة الأنحاء والعظمى تسجل 32 درجة حالة الطقس
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل صباحا، حارا رطبا نهارا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 32 درجة، والصغرى تسجل  23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

الطقس ودرجات الحراره المتوقعه اليوم في الإسكندرية
الطقس ودرجات الحراره المتوقعه اليوم في الإسكندرية

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية

 

 

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

 

 

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
 

حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة