طالبات الثانوية العامة بالوادى الجديد يحتفلن بانتهاء الامتحانات بالطبل والمزمار.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

احتفلت طالبات الثانوية العامة بالوادى الجديد بانتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي على أنغام المزمار والطبل البلدى وسط أجواء من الفرحة والبهجة التى سادت بعد الانتهاء من آخر أيام الامتحانات، حيث تجمعت طالبات مدرسة الخارجة الثانوية للبنات بعد الخروج من امتحان الأحياء والجبر والفلسفة وقمن بالغناء والرقص على أنغام المزمار البلدي بمشاركة عدد من أولياء الأمور .

ومن جانبه أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انعقاد غرفة العمليات بالمديرية بحضور جميع المعنيين وذلك لمتابعة منظومة العمل بامتحانات شهادة الثانوية العامة فى يومها الأخير .