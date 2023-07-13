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ورد وسيلفي.. أبرز مشاهد نهاية امتحانات الثانوية العامة بالأقصر.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 01:16 م
ورد وسيلفي.. أبرز مشاهد نهاية امتحانات الثانوية العامة بالأقصر.. صور بوكيه ورد من الآباء والأمهات وسيلفي
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون اليوم السابع مشاهد فرحة الآباء والأمهات مع أبنائهم في نهاية ماراثون الثانوية العامة بالأقصر أمام اللجان، بتقديم بوكيهات الورود لدي خروجهم من اللجان. 
 
فيما شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، احتفالات من الطلبة والطالبات فى آخر أيام الامتحانات وسط إطلاق الشماريخ والزغاريد أمام اللجان عقب امتحانات مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.
 
فيما كشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، مؤكداً على إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.
 
بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي-(1)
بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي 

بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي-(2)
بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي 

بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي-(3)
بوكيه-ورد-من-الآباء-والأمهات-وسيلفي 

مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر-(1)
مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر 

مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر-(2)
مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر
مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر-(3)
مشاهد-نهاية-ماراثون-الثانوية-العامة-بالأقصر
 

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امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

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سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

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