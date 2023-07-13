اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 04:35 م
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ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

الخميس، 13 يوليو 2023 03:52 م
ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسماعيلية المضبوطات
الإسماعيلية- صبرى غانم-السيد فلاح

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‏‎وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدى لاحتكار السلع والغش التجارى.
 
‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
 
‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المحظور تداوله في الأسواق، بكمية تقدر بنصف طن دقيق، وذلك قبل تهريبه للسوق السوداء.
 
كما تم تحرير 87 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و18محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق. 
 
‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن   مواعيد التشغيل، و26 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

الاسماعيلية

حملة تموينية

مباحث التموين

تموين الاسماعيلية

دقيق مدعم

أخبار الاسماعيلية



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