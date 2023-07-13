تحرير 106 مخالفات تموينية في حملة رقابية على الأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عددًا من الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ البيع بكافة أرجاء المحافظة وتوابعها، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك ‎تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 106 محاضر تموينية متنوعة، فى مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وضبط وتحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و31 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و11 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج.





