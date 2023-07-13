اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 07:40 م
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ضبط كوالين وأقفال بدون إفراج جمركى ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالغربية

الخميس، 13 يوليو 2023 07:14 م
ضبط كوالين وأقفال بدون إفراج جمركى ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالغربية مضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن حدايد (كوالين و اقفال) بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد 280 كرتونه كوالين بكل كرتونه 12 كالون بإجمالي 3360 كالون مستورد من الخارج وبدون إفراج جمركي وبدون فواتير. 
 
كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 200 كرتونه مواد غذائية بإجمالي 8000 قطعة . 
وضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد 200 كرتونه مواد غذائية (بسكويت - كيك) باجمالى 2400 قطعة تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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