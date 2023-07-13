رئيس جنوب السودان: تدفق اللاجئين السودانيين ضغطت على موارد دول الجوار

كتب أحمد عرفة

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، إن مباحثاتنا اليوم في قمة دول جوار السودان لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنساني، فجميع البلدان الممثلة هنا قد واجهت تدفق العديد من اللاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية في دول الجوار، نود أن نستغل هذه الفرصة وأدعوا المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الأزمة، عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يود أن يسلط الضوء على أن محاولتنا لإيجاد سبل حل هذا الصراع يجب أن تستهدف تحقيق ما يلي، وقف إطلاق نار مستدام ، ايقاف العداء بشكل مستدام، إيصال المساعدات الإنسانية و وضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، احترام سيادة الشعب السوداني وسلامة أراضية.

واختتم رئيس جنوب السودان حديثه، « أود أن اتوجه بالشكر للرئيس السيسي لتنظيم هذه القمة، ولحسن الضيافة، والترحيب الذي تلقيناه وكذلك أود أن أشكر المنظمين لهذه القمة الموقرة، هذا عمل جيد اشكركم جميعا»