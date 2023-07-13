حملة 100 يوم صحة بالأقصر تدعم السيدات فى وحدتى الرياينة والرزيقات الصحية بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات حملة 100 يوم صحة، حيث وصلت للوحدات الصحية بمدينة أرمنت والزينية، والتى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه قدمت الدكتورة ياسمين السيد صادق مسئولة الحملة، ندوات لدعم السيدات فى وحدة الرياينة الصحية، ووحدة الرزيقات الصحية بمدينة أرمنت، بجانب وحدة المدامود الصحية بمدينة الزينية، حيث تحدثت خلالها عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وتحدثت آيات محمد مسؤولة الإعلام بالإدارة، عن فحص الثدي وقدمت كل الشكر والتقدير لنادي الشباب والرياضة بأصفون وجمعية الخير والبركه بالقرايا، وإشراف من وحده السكان بالأقصر.

ويضيف وكيل صحة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه توجهت الحملة مؤخراً لمستشفى الحميات وتم داخلها فحص المواطنين، بجانب تحركها لمدينة القرنة وإدارتها الصحية لتقديم الدعم للأهالى، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



حملة 100 يوم صحة بالأقصر تدعم السيدات فى وحدتى الرياينة والرزيقات



حملة 100 يوم صحة بالأقصر تدعم السيدات



حملة 100 يوم صحة فى وحدة المدامود الصحية بمدينة الزينية



دعم السيدات فى وحدتى الرياينة والرزيقات الصحية بأرمنت



ندوات فى وحدة المدامود الصحية بمدينة الزينية







