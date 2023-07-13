جاء ذلك فى بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة .

وبحسب البيان، يجدد الأمين العام دعواته إلى كوريا الشمالية للامتثال التام لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف الحوار دون شروط مسبقة مما يؤدى إلى سلام دائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.