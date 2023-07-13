اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 09:48 م
أكرم القصاص
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تونس: انتشال 13 جثة وإنقاذ 25 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء

الخميس، 13 يوليو 2023 09:30 م
تونس: انتشال 13 جثة وإنقاذ 25 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء مهاجرين
أ ش أ

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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى اليوم انتشال 13 جثة، ونجدة وإنقاذ 25 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان لها اليوم /الخميس/ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أن الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط تمكنت من ذلك خلال الليلة الماضية أثناء إحباطها لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.


وكان وزير الشّئون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج نبيل عمّار، قد التقى - فى وقت سابق اليوم - مع وفد عن مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين فى تونس بطلب منهم لمناقشة موضوع الهجرة غير النظامية.


مهاجرين

هجرة غير شرعية

صفاقس

تونس



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