اليوم السابع
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توقيع الكشف الطبى وفحص أكثر من 38 ألف مواطن خلال 30 يوما ضمن 100 مليون صحة بسوهاج

الخميس، 13 يوليو 2023 09:26 م
توقيع الكشف الطبى وفحص أكثر من 38 ألف مواطن خلال 30 يوما ضمن 100 مليون صحة بسوهاج مبادرة 100 مليون صحة
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38 ألفا و860 مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" خلال 30 يوما، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهى "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن".

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم فحص 10 آلاف و300 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرا بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 21 ألفا و300 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و300 طفل ضمن مبادرة "السمعيات" بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 960 مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا".

 


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