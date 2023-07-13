توقعات بانخفاض المتوسط السنوى لسلة خامات أوبك لـ79.9 دولار 2023

كتبت -مروة الغول

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مايو 2023 إلى 75.8 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع %9.9% مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 79.9 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ %20.2% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 7.2% (5.7 دولار للبرميل مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 84.1 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة وتراجع عمليات البيع من قبل المستثمرين في أسواق العقود الآجلة، احتمالية خفض إمدادات التحميل الفورى فى أوروبا وسط تجدد الطلب على النفط الخام بعد انتهاء إضرابات مصافى التكرير والموانئ الفرنسية، فضلاً عن الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، واستمرار تعطل بعض صادرات النفط الخام من ميناء جيهان التركى.