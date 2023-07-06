اليوم السابع
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الأمين العام لمنظمة "أوبك": روسيا حليف مهم لاستقرار أسواق النفط

الخميس، 06 يوليو 2023 03:00 ص
الأمين العام لمنظمة "أوبك": روسيا حليف مهم لاستقرار أسواق النفط الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص
وكالات

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أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن "أوبك" تعتبر روسيا حليفا مهما لاستقرار الأسعار في أسواق النفط.

وقال الغيص: "روسيا دولة مهمة في اتفاقية "أوبك +". وعملت روسيا مع دول أوبك منذ عام 2017، جنبا إلى جنب مع السعودية، تقود اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج. لذلك فإن روسيا حليف في هذه الاتفاقية للحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وأعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" في وقت سابق للصحفيين أنه يعتزم زيارة روسيا. وعلى الأرجح سيشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر.


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