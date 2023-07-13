توزيع 2 طن لحوم على أسر برنامج تكافل وكرامة فى البحر الأحمر

شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، لمحافظة البحر الأحمر اليوم وصول 2 طنً لحوم، لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، عن طريق مديرية التضامن بالمحافظة في جميع مدن المحافظة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها أنه من المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي: 200 كيلو في مدينة رأس غارب، و700 كيلو في مدينة الغردقة، و200 كيلو في مدينة القصير، و100 كيلو في مرسى علم، و300 كيلو في مدينة الشلاتين، و300 كيلو في مدينة حلايب.

ومن جانبه أوضح عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أن توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.