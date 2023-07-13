اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 2 طن لحوم على أسر برنامج تكافل وكرامة فى البحر الأحمر

الخميس، 13 يوليو 2023 02:31 م
توزيع 2 طن لحوم على أسر برنامج تكافل وكرامة فى البحر الأحمر تكافل وكرامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، لمحافظة البحر الأحمر اليوم وصول 2 طنً لحوم، لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، عن طريق مديرية التضامن بالمحافظة في جميع مدن المحافظة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها أنه من المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي: 200 كيلو في مدينة رأس غارب، و700 كيلو في مدينة الغردقة، و200 كيلو في مدينة القصير، و100 كيلو في مرسى علم، و300 كيلو في مدينة الشلاتين، و300 كيلو في مدينة حلايب.
 
ومن جانبه أوضح عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أن توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة.
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.
 
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

توزيع لحوم

تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة

التضامن تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة لشهر يوليو

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 م

أكرم القصاص:سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والشراكة مع كل الأطراف.. القاهرة تدعم وحدة الخرطوم وأمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. وتكافل وكرامة يجعل الأسر منتجة ويدعم الأكثر احتياجا

الخميس، 13 يوليو 2023 10:12 ص

رئيس صحة الشيوخ: ضم فئات جديدة لـ"تكافل وكرامة" يدعم المواطن البسيط

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:14 ص

الحكومة تعلن ضم المرأة المعيلة والطلاب مهجورى العائل لـ"تكافل وكرامة".. فيديو

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة