اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد جماهير الإسكندرية على المقاهى لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 08:27 م
توافد جماهير الإسكندرية على المقاهى لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك.. صور توافد جماهير الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مقاهي وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس  توافد أعداد كبيرة من جماهير الإسكندرية، لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام المصري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من البطولة.

 

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف اليوم الخميس، مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

 

والتقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

 

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

 

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

 

ويعد  خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.

 

توافد جماهير الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك
توافد جماهير الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

 

توافد جماهير الإسكندرية علي المقاهي
توافد جماهير الإسكندرية علي المقاهي

 

توافد جماهير الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك
توافد جماهير الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

 

جماهير الإسكندرية تتباع مباراة الأهلي والزمالك
جماهير الإسكندرية تتباع مباراة الأهلي والزمالك

 

جماهير الإسكندرية تتوافد علي المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك
جماهير الإسكندرية تتوافد علي المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

 

 

 

 


الاهلى والزمالك

الأهلى والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي

الأهلي والزمالك

اهداف مباراة الأهلي والزمالك

اهداف الأهلي

اهداف الزمالك

الزمالك

مباريات الدورى المصرى اليوم

الدورى المصرى اليوم

مباريات الدوري المصري اليوم

مباريات الدوري المصري

الدوري المصري

اهداف الدورى المصرى اليوم

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

مباراة الزمالك والأهلى اليوم في الدوري المصري

اهداف مباراة الزمالك والاهلي

ملخص مباراة الاهلي والزمالك

مباراة الزمالك اليوم

مباراة الاهلي والزمالك

ملخص مباراة الأهلي والزمالك

أهداف مباراة الزمالك والاهلي

اهداف مباراة الاهلي والزمالك اليوم

مباراة الزمالك

اهداف الاهلي والزمالك

اهداف مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

مباراة القمة

مباراة القمة126

القمة 126

مباراة القمة الاهلي والزمالك

اهداف مباراة الاهلي والزمالك

القلعة الحمراء

مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك موعد

مباراة الاهلي والزمالك اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة