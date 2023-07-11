رفع كفاءة الميادين الرئيسية واستحداث ميدانا جديدا فى الأقصر

أجرى اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية على رأس لجنة برئاسته للاستعداد لرفع كفاءة وتطوير ميدان المحطة وميدان الساعة بمنطقة وسط المدينة من تشجير وإضاءة وأشكال ديكورية، لتحسين المظهر الجمالى للمدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التأكيد على الارتقاء بالميادين لتكون مميزة بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع كل مركز ومدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهورها بالمظهر الحضارى والجمالى.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه جارى كذلك استحداث ميدان جديد بمنطقة البحاروة أمام مبنى قوات الأمن، تماشيًا مع الهوية البصرية للمحافظة، بما يتناسب مع خطة تسيير الحركة المرورية بالشكل المطلوب فى هذه المنطقة، وذلك بقطر 4 م وزراعته ببعض نباتات الزينة من أجل ظهور المدينة بالمظهر الجمالى اللائق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة أيضًا خلال الجولة، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة النظافة بشكل دورى حتى لا يتم تراكم للمخلفات، مؤكدًا خلال جولاته الميدانية بشوارع وأحياء المدينة بضرورة إنجاز الأعمال ورصد أى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.

رافق رئيس المدينة فى جولته أيمن حسين رئيس منطقة وسط، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والدكتور ياسر الصاوى مدير الإدارة العامة للحدائق البساتين.