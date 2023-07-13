تعرف على أبرز المحاكمات خلال يوليو منها الحكم على المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة المحاكم، خلال شهر يوليو، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها تنظر محكمة النقض بجلسة 15 يوليو طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة ابتلعت قطعة حشيش بالمحلة، وتصدر محكمة جنح العجوزة حكمها على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل، وتناقش جنايات الجيزة الخبير النفسى فى محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية ابرز تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم:

طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة ابتلعت قطعة حشيش بالمحلة

تنظر محكمة النقض، السبت 15 يوليو طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقاماً منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات.

وكان قدم ميشيل حليم دفاع المتهمة الثانية فى القضية، مذكرة طعن قال فيها إنه يوجد خطأ في تطبيق القانون لان محكمه الموضوع عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت دون ان تنبه الدفاع بالتعديل وبالتالي كان اتجاه الدفاع امام محكمه الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه ازهاق الروح في القتل العمد وهو بعيدا كل البعد عن عند الدفاع التي عدلت المحكمة قيده ووصفه.

وجاء في مذكرة الدفاع: محكمة الموضوع ادانت الطاعنة بالاشتراك في القتل ونسبت اليها اعتراف بالواقعة ليس له صله بالأوراق، رغم انتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية.

وترجع الواقعة لشهر نوفمبر 2020 بتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

النطق بالحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه فى بولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاحد 16 يوليو ، حكمها في محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور.

أحالت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح"33سنة،"أحمد.ا.ع" 31 سنة،" أحمد. م. ر"36 سنة،" محمد. س. ا" 25 سنة،" عبدالحميد.ط.م"25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

مناقشة الخبير النفسى فى محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، الاثنين 17 يوليو للخبير النفسى في محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم .

وشهدت الجلسة السابقة تغيب الخبير النفسي الدكتور عارف خويلد أستاذ الطب النفسي وكاتب التقرير الذي ينفي إصابة المتهم بأي مرض نفسي.

وقررت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة التاجيل لجلسة اليوم لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي محرر التقرير الأخير والذي أعاد التأكيد علي أن المتهم لا يعانى من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى د يحى الرخاوي وكذا ما أكده الدكتور إبراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.

الحكم على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

تصدر محكمة جنح العجوزة ، بجلسة السبت 29 يوليو حكمها فى محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

تعود بداية الواقعة كانت بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا بميدان سفنكس بالقاهرة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.