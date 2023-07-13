تدشين مبادرة "اتعلم أكتر" بـ150 مركز شباب القليوبية لاستقبال الطلائع

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "اتعلم أكتر بمراكز شباب القليوبية"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والتي تستهدف الطلائع من سن 6 سنوات وحتى 10 سنوات، والمنفذة بـ 150 مركز شباب، على مدار 3 شهور، في الفترة من 15 / 7 حتى 15 / 10 بجميع قطاعات المحافظة.

وأكد الصبروط، على دعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمبادرة مشيرا إلى أن المبادرة تمثل امتداد بنجاح مبادرة "حصة في مركز شباب"، ومبادرة "علم ابنك الرسم"، والتى تستهدف تعليم 45 ألف طليع، بشكل يومي من الساعة الـ 5 عصرا حتى الـ 7 مساءا لكل من قواعد اللغة الإنجليزية والخط العربي والرسم التعبيري، للاستفادة من طاقات الأطفال واستثمار وقت فراغهم خلال الإجازة الصيفية بمراكز الشباب.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الطليع محمد خالد العضو بمركز شباب الرملة، وعرض فيديو توضيحي لأهم المبادرات، تلاه استعراض "بلدي يا بلدي" لطلائع كشافة مركز شباب قليوب، وفيديو لاستعراض حفلات ختام الأنشطة احتفالا بذكرى 30 يونيو، واستعراض "حلاوة شمسنا" لطلائع كشافة قليوب.

وأشار الصبروط، إلى ضرورة الإيمان بالفكرة والسعي لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة من خلال العمل الجماعي لنجاح المبادرة ووصولها للفئات المستهدفة، موجها الشكر والتقدير لدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للمبادرات الشبابية المنفذة بمراكز الشباب، والتي تنفرد والتميز بها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بجهود فريق عمل متكامل يسعى دائما للنجاح والتقدم.

وحضر حفل التدشين الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ووليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية، ومديري مراكز الشباب المنفذة للمبادرة والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ومسؤلي التخطيط والمتابعة والمتابعين.