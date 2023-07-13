تحرير 87 مخالفة تموينية بحملة رقابية على الأسواق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عددًا من الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ البيع بكافة أرجاء المحافظة وتوابعها، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك ‎تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجارى.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المحظور تداوله في الأسواق، بكمية تقدر بنصف طن دقيق، وذلك قبل تهريبه للسوق السوداء.

كما تم تحرير 87 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و18 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

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وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.