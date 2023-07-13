اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تجهيزات الكافيهات وتوقعات جمهور الأقصر لمباراة الأهلي والزمالك.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 08:35 م
تجهيزات الكافيهات وتوقعات جمهور الأقصر لمباراة الأهلي والزمالك.. صور تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع"، تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، قبل دقائق من المباراة المرتقبة من جمهور الفريقين.
 
وقال أحمد العتمانى إنه يتوقع فوز الأهلى على الزمالك بثلاثية نظيفة، فيما توقع خالد المهدي أن تكون المباراة مميزة لأهميتها الكبيرة للجانبين، وتوقع فوز الأهلى بثلاثية لهدف للزمالك، فيما توقع سيد أحمد فوز الزمالك بفارق هدف.
 
كما توقع عبد الخالق أبو قرين، أن تكون المباراة مكافئة من الاهلي للجمهور بعد التتويج بالدوري رسمياً، وتوقع أحمد شيتوس فوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.
 
التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.
 
وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.
 
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (1)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (1)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (2)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (2)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (3)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (3)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (4)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (4)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (5)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (5)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (6)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (6)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (7)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (7)

تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (8)
تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر (8)

 


الاهلى والزمالك

الأهلى والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي

الأهلي والزمالك

اهداف مباراة الأهلي والزمالك

اهداف الأهلي

اهداف الزمالك

الزمالك

مباريات الدورى المصرى اليوم

الدورى المصرى اليوم

مباريات الدوري المصري اليوم

مباريات الدوري المصري

الدوري المصري

اهداف الدورى المصرى اليوم

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

مباراة الزمالك والأهلى اليوم في الدوري المصري

اهداف مباراة الزمالك والاهلي

ملخص مباراة الاهلي والزمالك

مباراة الزمالك اليوم

مباراة الاهلي والزمالك

ملخص مباراة الأهلي والزمالك

أهداف مباراة الزمالك والاهلي

اهداف مباراة الاهلي والزمالك اليوم

مباراة الزمالك

اهداف الاهلي والزمالك

اهداف مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

مباراة القمة

مباراة القمة126

القمة 126

مباراة القمة الاهلي والزمالك

اهداف مباراة الاهلي والزمالك

القلعة الحمراء

مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك موعد

مباراة الاهلي والزمالك اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة