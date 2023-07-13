تجهيزات الكافيهات وتوقعات جمهور الأقصر لمباراة الأهلي والزمالك.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، تجهيزات المقاهى والكافيهات بمحافظة الأقصر ل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، قبل دقائق من المباراة المرتقبة من جمهور الفريقين.

وقال أحمد العتمانى إنه يتوقع فوز الأهلى على الزمالك بثلاثية نظيفة، فيما توقع خالد المهدي أن تكون المباراة مميزة لأهميتها الكبيرة للجانبين، وتوقع فوز الأهلى بثلاثية لهدف للزمالك، فيما توقع سيد أحمد فوز الزمالك بفارق هدف.

كما توقع عبد الخالق أبو قرين، أن تكون المباراة مكافئة من الاهلي للجمهور بعد التتويج بالدوري رسمياً، وتوقع أحمد شيتوس فوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.