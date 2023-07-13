تجديد حبس لصوص سرقوا تاجر عملة فى منطقة الخليفة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة تاجر عملة في منطقة الخليفة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، حيث أقر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالى للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته، واستولوا منه على حقيبة تحـوى على المبلغ المالى المُشار إليه ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (10أشخاص - "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.